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نظمت أكاديمية التيار الوطني الحر وبتوجيه وحضور نائب رئيس التيار غسان الخوري خلوة تنظيمية وتدريبية لمنسقي هيئات الاقضية على مدى يومين.

وتخلل الخلوة لقاء مع المستشار السياسي لرئيس التيار انطوان قسطنطين والصحافي غسان سعود تطرقا خلاله الى خطاب التيار الراهن وأبرز الملفات على الساحة السياسية.

ونوقشت في الخلوة مواضيع تنظيمية أبرزها دور هيئات الأقضية والشباب والاعلام والبلديات والماكينة الانتخابية والموارد البشرية استعداداً للمرحلة المقبلة. كما شهدت الخلوة ورشات حول بناء القدرات وتعزيز التواصل.



إلى ذلك عقد قطاع المهن في التيار الوطني الحر خلوته السنوية على مدى يوم كامل بمشاركة منسّقي الهيئات المهنية، لمناقشة اقتراحات وأفكار جديدة بهدف تطوير آلية عمل القطاع وتعزيز التعاون بينه وبين الهيئات المهنية.

وتخلّل الخلوة، التي شارك فيها نائب رئيس التيار غسان الخوري، ورشة عمل ضمّت ٣ محاور لمواضيع مختلفة.

ونتج عن هذه الخلوة مجموعة اقتراحات تتعلق بعمل الهيئات المهنية التابعة له، سيعمل القطاع على جمعها وبلورتها وإعادة صياغتها.