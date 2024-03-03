A + A -

أعلنت لجان الأهل ولجنة المتابعة والقوى الطالبية الفلسطينية المستقلة وشباب مخيم البداوي، الاضراب العام يوم غد في كل مدارس الأونروا في لبنان.



وعلقوا في بيان، على قضية ابتزاز الموظفين الفلسطينيين في الاونروا على خلفية انتمائهم الوطني، “وآخر هذه القضايا قضية المربي فتح شريف، مدير ثانوية دير ياسين ورئيس اتحاد المعلمين في الاونروا، حيث خيرته المديرة العامة بين استقالته الطوعية، أو التحقيق معه الذي قد يفضي إلى طرده، على خلفية انتمائه السياسي، والتحريض عليه من قبل بعض الجواسيس”.



وأكدوا رفضهم “رفضا قاطعا ابتزاز إدارة الأونروا للموظفين على خلفية دعمهم قضيتهم أو مساعدتهم الجوعى المسحوقين في غزة، وأنه لن تمر مشاريع سلخ الموظفين في الأونروا عن قضيتهم ووطنهم، تساوقاً مع مشاريع الدول المعادية لقضيتنا وشعبنا”.



وأعلنوا “دعم مواقف وتحركات اتحاد المعلمين في الاونروا، ومواكبتها على الأرض بإذن الله”، ورأوا أن “الحل يكون بالتراجع عن هذه القضايا الخائبة وإغلاقها، وإغلاق أفواه “الفسادين”.



وختموا: “الميدان بين الشعب والمتآمرين عليه، والنصر لصاحب الميدان، أي الشعب وقواه الحرة”. معلنا “اضراب عام يوم غد في كل مدارس الأونروا في لبنان”.