الجيش: عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك وبلدتي النورا وحكر جنين - عكار

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) من دون العثور عليه، كما دهمت عددا من المنازل بحثاً عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر.



وكما أفادت قيادة الجيش بأنه بتاريخ 3 / 3 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي النورا وحكر جنين – عكار، حيث أوقفت اللبنانيين (ع.ا.)، (ز،ا.)، (ع.ا.)، (ج.ج.) والسوري (م.ا.) لإقدامهم على الإتجار بالأسلحة والذخائر والقيام بأعمال التهريب.



وأكدت أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.