وفد من مكتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني يضع إكليل ورد على تمثال معروف سعد

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وضع وفد من مكتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ضم منسق المكتب داني سابا، أعضاء المكتب الصحافي محمد مجذوب، بشير طنوس، الياس الزغبي، إكليل ورد على تمثال الشهيد معروف سعد في الذكرى ٤٩ لإستشهاده. وكان في إستقبالهم الأستاذ طلال أرقدان مدير مكتب النائب أسامة سعد والقيادي في التنظيم الشعبي الناصري ناصيف عيسى "أبو جمال".

ثم إنتقل الوفد الى مكتب سعد بحضور النائب السابق الدكتور سليم خوري حيث جرى التأكيد على موقف التيار الداعي الى الوحدة الداخلية والتضامن الوطني للخروج من الأزمات التي تحلّ على لبنان، وشدد الوفد على ضرورة التعلم من تجارب الماضي والبناء عليها للمستقبل.