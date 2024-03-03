مجلس محافظة بيروت في المرابطون: المستشفى الميداني المصري يقدم الخدمات الانسانية الصحية لأبناء بيروت بدون أي مقابل

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أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

تقوم بعض الجهات المشبوهة الانتماء السياسي والأمني، بتسريب معلومات مضللة عن المستشفى الميداني المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يهم مجلس محافظة بيروت في المرابطون، التأكيد على أن المستشفى الميداني المصري يقدم الخدمات الانسانية الصحية، لأبناء بيروت الفقراء والمعوزين، بدون أي مقابل، وأصبح يشكل معلماً طبياً متقدماً، يؤمه الآلاف من المرضى.

إن استهداف هذا الصرح الطبي، من قبل بعض الموتورين، يصب في خانة تغطية الواقع الصحي المتردي، والجشع لمراكز طبية، أصبح من المستحيل على المحتاجين دخولها.

يتوجه مجلس المحافظة في المرابطون بأسمى آيات الشكر والتقدير للأطباء والممرضين، وكافة العاملين من إخواننا المصريين الحريصين على الخدمات الطبية، بدرجة عالية من الاهتمام الطبي والانساني لكافة زواره، كما يتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية وسفارتها في لبنان، للاستمرار في تقديم الدعم الصحي لأبناء بيروت.