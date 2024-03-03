البطريرك الراعي: لا دخل لشعبنا في الجنوب في هذه الحرب ويجب ألا ينزلق أحد إلى التدمير والتشريد من دون فائدة

A + A -

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى، ان "المسؤولين السياسيين في لبنان بحاجة الى مصالحة فيما بينهم وتقتضي تنقية ذاكرتهم وطي صفحة الماضي واذا فعلوا وضعوا خير اللبنانيين فوق كل اعتبار".

ولفت في عظته خلال القداس الالهي في بكركي الى، اننا "نبارك ونشكر كل مسعى لانتخاب رئيس لأنه بانتخاب الرئيس تكتسب المؤسسات الدستورية شرعية الممارسة لاعمالها".

واكد الراعي، ان "رسالة لبنان ان يكون أرض سلام ورائد سلام بحكم تكوينه وتنوعه الثقافي والديني وبحكم تاريخه ونضاله السياسي وميثاق عيشه المشترك، وليدرك اللبنانيين ان السلام ثمرة العدالة ويولد من الحب في القلوب ولهذا السلام يبنى كل يوم وليكن هذا الواجب المشرف من اولى مسؤولياتنا جمعيا في العائلة والمجتمع والدولة".



واعتبر، "لا دخل لشعبنا في الجنوب في هذه الحرب ويجب ألا ينزلق أحد إلى التدمير والتشريد من دون فائدة".