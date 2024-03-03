باسيل: من لا يدرك قيمة الانتشار اللبناني، لا يفهم معنى لبنان

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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة “إكس”:

“الانتشار اللبناني هو رئة لبنان الثانية. كنت كلّما افتح خطوط التواصل مع الجاليات اللبنانية في بلدان الانتشار، يزداد الاوكسيجين في جسم الوطن الأمّ ويرتفع فيه منسوب العافية والحيوية.

وأضاف: ان مجرّد تفكير حكومة تصريف الاعمال، الناقصة الشرعية والفاقدة الميثاقية، بإقفال السفارات في تشيلي والأورغواي والإكوادور والبارغواي وماليزيا بالإضافة الى القنصلية العامة في ريو دي جانيرو في البرازيل هو خنق للبنان وإجرام بحق ملايين اللبنانيين المنتشرين في هذه البلدان.

وختم: من لا يدرك قيمة الانتشار اللبناني، لا يفهم معنى لبنان.