الحرب متوقعة خلال الاشهر الاربعة القادمة...!

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أكدت مصادر ديبلوماسية لـ”الديار”، أن ما زاد من احتمال قيام العدو “الاسرائيلي” بحرب هو ما وصل الى المسؤولين اللبنانيين من الادارة الاميركية بأن الحرب متوقعة بين الربيع والصيف، وبأن توسيع الحرب بات يتقدم من خلال رسائل التهديد وجاء الرد عليها لبنانيا وعلى لسان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بانها لن تكون نزهة اذا ما غامر قادة العدو في حرب شاملة، وهذا ما اكد عليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال إن صواريخ المقاومة جاهزة لتضرب اهدافا “اسرائيلية” من كريات شمونة الى النقب ولن تكون تل ابيب خارج اهداف المقاومة التي سيلحقها الدمار اذا ما حاول العدو “الاسرائيلي” تنفيذ ما فعله في غزة، وهو ان يقوم به في لبنان، كما اعلن وزير الحرب “الاسرائيلي”.

فتوقيت شن حرب واسعة على لبنان، ثم تحديدها اميركيا خلال الاشهر الاربعة القادمة، وتحديدا في تموز المقبل على ابعد تقدير، وسبق للعدو “الاسرائيلي”، ان شن حروبه على لبنان في مثل هذا الوقت منذ عام 1978، الى 1982 و1993 و1996 و2006.