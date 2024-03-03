هوكشتاين يصل إلي بيروت...

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

أفادت معلومات أن الموفد الأميركي كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة آيموس هوكشتاين سيصل إلي بيروت غداً الاثنين في استئناف لمهمته المتصلة بتبريد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تمهيداً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة يتولاها بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البرية أو "تثبيتها" وفق التسمية الرسمية اللبنانية.

ومع أن العودة المحتملة لهوكشتاين لم تتوافر حولها بعد معلومات تفصيلية عما يمكن أن يحمل خلالها من أفكار واقتراحات وتوجهات، تتجه التقديرات الأولية إلى اعتبار عودة الموفد الأميركي مؤشراً لارتفاع منسوب خطر انفجار حرب واسعة في لبنان طالما حذر منها الأميركيون وتمسكوا برفض انزلاق لبنان أو دفعه إليها.