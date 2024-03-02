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باسيل: الوجود مهدد اليوم لأن الشراكة مهددة وهذا هو الخطر الحقيقي

2
MARCH
2024
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أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء المكتب التربوي ان: “التيار لا يهتز على الرغم من العواصف ونكمل بإيماننا بقضيتنا وبلبنان". واضاف "أنتم بيت الشباب الثاني وتساعدوننا لعدم ذهاب الشباب نحو سياسة التحريض والكراهية والتقسيم".
وتابع باسيل "نحن نقدم خطاباً وحدوياً ونطلب منكم توعية الشباب على الطريق الوطني السليم”. واستكمل, “الدولة بسياستها تظلم القطاع التربوي والسياسات الخطأ أوصلت إلى هذا الواقع حيث القطاع التربوي مُهدّد”. واردف : ” إذا خسرنا القطاع التربوي نكون خسرنا ميزة لبنانية كبيرة ومن هنا ضرورة منح الأستاذ حقه ضمن نظام متطور”. واعتبر ان “الأخطار التي تهددنا باتت تطال وجودنا ومواجهة الحرب تكون بأشكال عدة وهناك شباب يستشهدون في سبيل لبنان”.

ولفت باسيل الى ان "المقاومة العسكرية لا تكفي بل هناك المقاومة الإقتصادية والثقافية فاللبنانيون رياديون في كل الدول لكن في لبنان دولة فاشلة". وقال: “خطر الحرب هناك قدرة عليه وإسرائيل لن تستطيع هزيمة لبنان على الرغم من قوتها التدميرية”. وتابع باسيل, “الخطر هو عندما يلعب أحد بأسس لبنان وسبب وجوده هي الشراكة بين اللبنانيين كمسيحيين ومسلمين وعندما ينتفي دور أي مكون ينتفي وجود لبنان”. واضاف: ” اليوم الوجود مهدد لأن الشراكة مهددة وهذا هو الخطر الحقيقي ولن نتفرّج عليه وهنا دور “التيار”. وختم باسيل: “جميعهم متفرجون لكننا نواجه وهم يريدون أن ننسى أن هناك مساً بالدستور والميثاق من خلال محاولة تصوير الأمر كأنه صراع على الحصص”.

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