living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان التقى السفير تشيان منجيان وثمّن موقف الصين

2
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون رافقه الدكتور محمد ابراهيم مسؤول العلاقات الدولية، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان منجيان، في مقر السفارة الصينية في بيروت.

ثمن العميد مصطفى حمدان الموقف الصيني فيما يخص القضية الفلسطينية، والحرب التي تستهدف أهلنا الفلسطينيين في غزة، مؤكداً أن هذا الموقف للديبلوماسية الصينية، ينطلق من عدة عوامل سياسية وإنسانية، تعبر حقيقة عن التوجه الحضاري الدولي لجمهورية الصين الشعبية، التي يهدف إلى التقدم والازدهار والسلام لكل شعوب العالم.

أكد السفير الصيني منجيان على رفض ما يجري من الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في غزة، وتعطيل دور الامم المتحدة باتخاذ القرار الحازم بوقف إطلاق النار في غزة.

شكر العميد مصطفى حمدان السفير الصيني تشيان منجيان على حرصه، على استعادة لبنان بدوره المؤسساتي الداخلي والمساعدات التي تقدمها السفارة للشعب اللبناني، باسم الشعب الصيني الصديق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   