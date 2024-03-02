حمدان التقى السفير تشيان منجيان وثمّن موقف الصين

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التقى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون رافقه الدكتور محمد ابراهيم مسؤول العلاقات الدولية، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان منجيان، في مقر السفارة الصينية في بيروت.

ثمن العميد مصطفى حمدان الموقف الصيني فيما يخص القضية الفلسطينية، والحرب التي تستهدف أهلنا الفلسطينيين في غزة، مؤكداً أن هذا الموقف للديبلوماسية الصينية، ينطلق من عدة عوامل سياسية وإنسانية، تعبر حقيقة عن التوجه الحضاري الدولي لجمهورية الصين الشعبية، التي يهدف إلى التقدم والازدهار والسلام لكل شعوب العالم.

أكد السفير الصيني منجيان على رفض ما يجري من الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء في غزة، وتعطيل دور الامم المتحدة باتخاذ القرار الحازم بوقف إطلاق النار في غزة.

شكر العميد مصطفى حمدان السفير الصيني تشيان منجيان على حرصه، على استعادة لبنان بدوره المؤسساتي الداخلي والمساعدات التي تقدمها السفارة للشعب اللبناني، باسم الشعب الصيني الصديق.