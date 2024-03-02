قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل": متعاطفون مع الجنوبيين ونأمل التوصل لوقف إطلاق النار قبل رمضان

A + A -

التقى قائمقام حاصبيا رواد سلوم، في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" العميد الركن بابلو غوميث ليرا، حيث تم عرض الأوضاع الأمنية المستجدة في القضاء والقصف العشوائي الذي تتعرض له قرى وبلدات القضاء، و التهجير القسري الذي يتعرض سكان البلدات الحدودية.

وتم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين من المناطق الحدودية.

و أعرب الجنرال غوميث ليرا عن "تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين"، مبديًا أسفه "لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب وتوسع رقعتها"، آملًا التوصل لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

بدوره، أكّد سلوم "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".