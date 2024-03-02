"المقاومة الإسلامية" نعت ثلاثة شهداء

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أصدرت "المقاومة الإسلامية" ثلاثة بيانات نعت فيها ثلاثة شهداء.

قالت في الأول: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

قالت في الثاني: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وقالت في الثالث: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد بدوي "حسيني" مواليد عام 1985 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".