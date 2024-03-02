وزيران من "الثنائي" يعترضان على تعيين محامية فرنسية تُدافع عن مصلحة لبنان

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طعن وكلاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، وابنه ندي، بقرار قاضية التحقيق الفرنسية القاضي بحجز أموال لآل سلامة أمام محكمة التمييز الفرنسية. وبعد مراسلات بين الجهات القانونية والعدلية في باريس وبيروت وافق وزير العدل هنري خوري على تعيين المحامية الفرنسية Catherine Bauer Violas لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية في الطعن الموجّه من وكلاء سلامة ورفاقه أمام محكمة التمييز بدون أتعاب، كما أرسلت السيرة الذاتية خاصتها.

وطلبت وزارة العدل عرض الموضوع على مجلس الوزراء طالبة الموافقة على إجراء المقتضى، وفقاً للأصول، علماً أنّ العقد مع المحامية الفرنسية لا يرتّب أية أعباء مالية على الدولة اللبنانية.

لكن المفاجأة حصلت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمداخلتي الوزيرين محمد مرتضى وعباس الحاج حسن.

وطرح مرتضى أسئلة تشكيكية دفعت بمجلس الوزراء الى تجديد «التأكيد على وجوب العمل بالسرعة القصوى لتكليف محام لتمثيل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة أمام محكمة التمييز الفرنسية، وطلب من وزير العدل التدقيق قبلاً في مدى وجود أية محاذير في هذا الخصوص، وذلك صوناً للمصلحة العامة».