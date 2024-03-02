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عناوين الصحف ليوم السبت 2 آذار 2024

2
MARCH
2024
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الأخبار

ـ «عَراضة» المساعدات: «مجزرة الطحين» تُحرج الغرب
ـ مسلسل الانتهاكات الأمنية الأجنبية مستمرّ: توقيف دبلوماسي إسباني «يصوّر» الضاحية
ـ مقتل 70 أسيراً لدى المقاومة: العدو يداري هزيمته في «الزيتون»
ـ جروح الغزيين «الخطيرة»: مكابدة الألم... في انتظار «التحويلة»

البناء
ـ الانتخابات الإيرانية تسجل مشاركة واسعة مفاجئة.. والمرأة وغزة رفعتا النسبة
ـ بايدن يقرر إنزال المساعدات انتخابياً.. وغالاوي يفوز انتخابياً بأصوات غزة
ـ أبو عبيدة: 70 أسيراً لدى المقاومة قتلوا بالقصف.. وسنحصل على كل أسرانا

الجمهورية
ـ «الخماسية»: ملتزمون ببلوغ حل
ـ موقف «الخماسيّة» مُوحّد
ـ «مهمّة» كتلة الاعتدال: «وصلتونا لنص البير»!
ـ أيها المودعون... التفّوا حول حنا البيطار
ـ دعوات دولية لهدنة في غزة
ـ خامنئي يحضّ الإيرانيين على التصويت

اللواء
ـ جبهة الجنوب تحتدم.. وسفراء الخماسية لرئيس يواكب مفاوضات ما بعد الحرب
ـ مبادرة «الإعتدال» تصطدم برفض تعطيل التشريع.. وتوجُّه لضبط الموظفين بعد إقرار الزيادات
ـ الاحتلال لتجنيد 15 ألف عسكري.. ومساعدات أميركية من الجو لغزة
ـ حماس تُعلن مقتل 7 أسرى.. ونتنياهو يتحدّى العائلات.. واتفاق فلسطيني على حكومة وحدة

الديار
ـ الحكومة «تحتوي» إضراب موظفي المالية والرواتب ستدفع ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل
ـ «اسرائيل» تسعى لفصل الساحات... بوحبيب: مستعدون للحرب إذا فُرضت علينا

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