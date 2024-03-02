عناوين الصحف ليوم السبت 2 آذار 2024

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الأخبار

ـ «عَراضة» المساعدات: «مجزرة الطحين» تُحرج الغرب

ـ مسلسل الانتهاكات الأمنية الأجنبية مستمرّ: توقيف دبلوماسي إسباني «يصوّر» الضاحية

ـ مقتل 70 أسيراً لدى المقاومة: العدو يداري هزيمته في «الزيتون»

ـ جروح الغزيين «الخطيرة»: مكابدة الألم... في انتظار «التحويلة»

البناء

ـ الانتخابات الإيرانية تسجل مشاركة واسعة مفاجئة.. والمرأة وغزة رفعتا النسبة

ـ بايدن يقرر إنزال المساعدات انتخابياً.. وغالاوي يفوز انتخابياً بأصوات غزة

ـ أبو عبيدة: 70 أسيراً لدى المقاومة قتلوا بالقصف.. وسنحصل على كل أسرانا

الجمهورية

ـ «الخماسية»: ملتزمون ببلوغ حل

ـ موقف «الخماسيّة» مُوحّد

ـ «مهمّة» كتلة الاعتدال: «وصلتونا لنص البير»!

ـ أيها المودعون... التفّوا حول حنا البيطار

ـ دعوات دولية لهدنة في غزة

ـ خامنئي يحضّ الإيرانيين على التصويت

اللواء

ـ جبهة الجنوب تحتدم.. وسفراء الخماسية لرئيس يواكب مفاوضات ما بعد الحرب

ـ مبادرة «الإعتدال» تصطدم برفض تعطيل التشريع.. وتوجُّه لضبط الموظفين بعد إقرار الزيادات

ـ الاحتلال لتجنيد 15 ألف عسكري.. ومساعدات أميركية من الجو لغزة

ـ حماس تُعلن مقتل 7 أسرى.. ونتنياهو يتحدّى العائلات.. واتفاق فلسطيني على حكومة وحدة

الديار

ـ الحكومة «تحتوي» إضراب موظفي المالية والرواتب ستدفع ابتداءً من مطلع الاسبوع المقبل

ـ «اسرائيل» تسعى لفصل الساحات... بوحبيب: مستعدون للحرب إذا فُرضت علينا