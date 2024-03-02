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أسرار الصحف ليوم السبت 2 آذار 2024

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البناء

علّق مسؤول في المقاومة في غزة على طلب حكومة بنيامين نتنياهو لائحة بأسماء الأسرى الأحياء كي تواصل الحكومة التفاوض على صفقة تبادل بأن المقاومة تستطيع تأكيد لائحة صغيرة على قيد الحياة ولائحة صغيرة لمن فارقوا الحياة، لكنها تحتاج شهراً من وقف إطلاق النار وحرية التنقل لضباطها في مناطق غزة خارج مخاطر التعقب لتتمكّن من التحقق من أوضاع لائحة طويلة من الأسرى وتصنيفهم بين مَن فارق الحياة ومَن بقي حياً.

قال نائب بريطاني محافظ تعليقاً على اعتبار رئيس حزبه ورئيس الحكومة ريشي سوناك «أن فوز جورج غالاوي بالنيابة مثير للقلق على مستقبل بريطانيا» إن كلام سوناك يظهر بعض فضائل العنصريّة، حيث يكون من الأفضل وجود بريطاني مثل غالاوي في رئاسة الحكومة يوقّع على قرار سحب جنسيّة سوناك وإعادته إلى الهند على سماع منافق متملّق يحتلّ منصب رئيس وزراء بريطانيا ليعلّم البريطانيين مصلحتهم، مشيراً إلى أن غالاوي الفائز ليس الخصم الحزبي والعقائدي بل هو الشارع البريطاني الذي يصرخ بالملايين بوجه الحكومة، لأنها لا تفعل شيئاً لوقف مذبحة غزة.

الجمهورية
ـ يؤكّد مسؤول غير سياسي انّه لن يتراجع عن أي إجراء اتخذه في مؤسسته ولن يقبل بازدواجية معايير يمكن ان تتخذها الحكومة او اي جهة رسمية او معنية أخرى.
ـ ذكر مرجع مسؤول انّه لمس من مجموعة ديبلوماسية التقاها انّها مصمّمة على ان يتمّ إنجاز استحقاق حسّاس في اقرب وقت ممكن.
ـ توقّع مسؤول كبير ان يشهد لبنان حركة ديبلوماسية خارجية كبيرة خلال الشهر الجاري.

اللواء

انشغلت أوساط لبنانية وإقليمية بالبحث عن خلفيات تناوب كتّاب اميركيين مرموقين بتحديد مواعيد بعيدة لحرب اسرائيلية، وصفها أحدهم «بالحتمية» ضد الجنوب!

تجري مفاوضات مضنية مع موظفي المالية للعودة الى العمل، من أجل انجاز جداول الرواتب، لكن هؤلاء يصرون على مبالغ اضافية وعدوا بها خارج ما أقر في مجلس الوزراء.

ألقيت المسؤولية على G.P.S، لدى ضياع المجموعة الدولية التي دخلت بالخطأ الى حيّ السلم بالضاحية الجنوبية!

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