living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ بعد ترنّح مبادرة "الإعتدال" إلى تضييع الوقت الرئاسي دُر...

1
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حلقةٌ مفرغة يدور فيها لبنان منذ نهاية الولاية الرئاسية، ويبدو أنَّها ستستمر. فريق يريد فرض مرشح معين من دون الأخذ بعين الإعتبار رأي المكون المسيحي، المعنيّ الأول بتقرير مصير رئاسة الجمهورية، في مقابل فريق يرى أنَّه لا تزال هناك إمكانية لكسر الثنائية الشيعية، وتحديداً حزب الله. ويبدو أنَّ الفريق الأخير، غير مستعجل لإنجاز هذا الإستحقاق، طالما أنّه يراهن على متغيرات تنتج عن نهاية الحرب في غزة.

وطالما التعنّت لا يزال على حاله، فلا أملَ يُرتجى في حلٍ رئاسي مبنيٍ على التفاهم والحوار، مع ما يعنيه ذلك من زيادةٍ في الإهتراء على مستوى الدولة والأزمة المالية والإقتصادية. لكن المراهنة على العوامل الخارجية وحدها، لن تكون كافية في ظل موازين القوى الحالية في المجلس النيابي لفرض رئيس، ومن هنا العودة إلى الحلقة المفرغة، أو العودة عاجلاً أم آجلاً للإتفاق على رئيس، تتفاهم عليه غالبية من القوى السياسية الممثلة للواقع الشعبي.

 

وعلى خطّ المواقف من الحرب في الجنوب حذَّر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في حديث للجزيرة من أنَّ أيَّ هجوم على لبنان لن يكون نزهة، معلناً الإستعداد لمواجهة أي عدوان، ومشيراً إلى أنَّ لبنان سيردّ على الإقتراحات الفرنسية الأسبوع المقبل.

 

وفي الشان الإجتماعي والمعيشي، يبدو أن موظفي وزارة المالية يتجهون إلى تعليق رفضهم إعداد جداول رواتب الموظفين، تحسّساً منهم بالوضع المعيشي وظروف زملائهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   