حاول الفرار فوقع بقبضة عناصر حاجز ضهر البيدر.. وهذا ما ضبط بحوزته

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

“بتاريخ 29-2-2024 وعلى مسلك البقاع – بيروت، أقدم شخصان كانا على متن فان لنقل الركاب على الترجل منه والفرار قبل وصولهما الى حاجز ضهر البيدر.

على الفور، قامت العناصر بمطاردتهما وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما ويدعى:

ب. أ. (مواليد عام 1999، سوري)

ضُبط بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر في داخلها على حوالى /1,3/ كلغ من المواد المخدرة، عبارة عن:

/150/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.

/55/ علبة بلاستيكية بأحجام مختلفة تحتوي على مادة الكوكايين.

/16/ كيسا من مادة الماريجوانا.

/15/ كيسا يحتوي على مادة حشيشة الكيف.

/6/ أكياس بداخلها مادة الكوكايين.

أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.”