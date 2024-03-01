حجار تفقد الجمعية الخيرية المارونية في جبيل وأعلن تأهيل وصيانة مركز الخدمات الإنمائية

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زار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، يرافقه رئيس الدّيوان في الوزارة عادل الشباب، مركز الخدمات الإنمائيّة التّابع للوزارة في مدينة جبيل، حيث استمع إلى مطالب الموظّفين والصّعوبات الّتي يواجهونها، ثمّ شرح لهم الخطوات الّتي تقوم بها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين فيها؛ والمراحل الّتي قام بها لمعالجة مشكلة الرّواتب والمستحقّات.

وأعلن "تحفيز قسمَي الصّحة والحضانة في المركز، وتأهيله بالعديد من الاختصاصات"، واعدًا بـ"تجهيز المركز خلال الشّهرين المقبلين بالطاقة الشمسية، وصيانة الأقسام كافّة فيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي"، ومشيرًا إلى أنّ "جبيل الّتي هي من أهم المدن السّياحيّة في العالم، تستحقّ مركزًا يليق بها".

بعد ذلك، زار حجّار والشّباب مركز الجمعيّة الخيريّة المارونيّة، واطّلعا على الأعمال والمساعدات الخيريّة الّتي تقوم بها.

وأثنى حجّار على عمل الجمعيّة، شاكرًا لها "وضع مبنى الشّؤون الاجتماعيّة في جبيل بتصرّف الوزارة منذ افتتاحه، بمبلغ زهيد جدًّا"، مؤكّدًا أنّ "الجمعيّة الخيريّة المارونيّة هي المساهم الأكبر مع الوزارة، ولولاها لما كان هناك مركز للشّؤون في مدينة الحرف بيبلوس".