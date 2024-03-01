تحذير من "قوى الأمن"!

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صــدر عــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:

"وقع عدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية عن طريق التواصل معهم عبر تطبيقي WhatsApp" و"Telegram"، وايهامهم ببيعهم عملات رقمية من نوع "USDT"، ثم يتم تحديد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم دون ارسال أي عملات رقمية.

لذلك، تُحذِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية لتلك العصابات، كي لا يكونوا عرضة للسّلب أو تعريض حياتهم للخطر، وتطلب بناء على اشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات".