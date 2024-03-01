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"إجحاف بحقّ أبناء كسروان وجبيل".. أبي نصر: نطلب من وزارة الأشغال الاسراع في تصحيح هذا الخطأ!

1
MARCH
2024
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صدر عن النائب السابق نعمة الله أبي نصر البيان التالي:

إلى متى سيستمر هذا الاجحاف بحق كسروان وجبيل؟ وأين حقوق أبنائها في مشاريع القوانين التي تطرحها بعض الوزارات، ضاربة عرض الحائط أبسط حاجات محافظة كسروان وجبيل التي استحدثت وصدر قانون إنشائها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أيلول ٢٠١٧ والتي كافحنا سنوات من أجل الاستحصال عليها، وقد وجّه  دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزارات المعنية كتاباً في ١٦ أيار ٢٠٢٣ للإسراع في إصدار  النصوص والمراسيم اللازمة لاستكمال إنشائها، وإذا بنا اليوم نُفاجَأ بوزارة الأشغال العامة ترفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء لإحداث مديريات إقليمية للأشغال في محافظة عكار وبعلبك الهرمل والنبطية ولم تأتِ على ذكر محافظة كسروان وجبيل لا من قريب ولا من بعيد.

أمام هذا الإجحاف بحقّ أبناء كسروان وجبيل، نطلب من وزارة الأشغال العامة الاسراع في تصحيح هذا الخطأ  الخلل والتعاطي مع محافظة كسروان وجبيل بما يفرضه القانون ومبدأ المساواة بحق المواطنين والمناطق. كما نطالب نواب ووزراء كسروان وجبيل الحاليين والسابقين إعلاء الصوت والتحرك لصون حقوق أبناء هذه المنطقة الشرفاء. وقد سبق للنواب السابقين أن اجتمعوا بتاريخ 26 آب 2019 في الرابطة المارونية وأجمعوا على تأييدها.

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