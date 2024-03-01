المرصد الاوروبي: المسؤولون في الدولة قاموا بتغطية سلامة الملاحق بجرم الاختلاس وتبييض الأموال‎

A + A -

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن الدولة اللبنانية ومنذ العام ٢٠١٩ لم تحرك ساكنا في سبيل المواطنين بل على عكس فإن المسؤولين "غطوا" حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الملاحق بجرم الاختلاس وتبييض الأموال واستعمال مركزه لمنافع خاصة.

واضاف المرصد: اليوم وعوضا عن محاسبة الفاعل والعمل على استرداد الأموال يأتي معها الكلام عن عدم إقرار خطة اعادة تنظيم المصارف والأخطر هو الحديث عن شطب الودائع.

ابعد من ذلك، يتساءل المرصد "كيف يفكرون بالاستمرار مع دولة يموت شعبها كل يوم نتيجة الضرائب والرسوم التي تطاله وتستثني الاغنياء وأصحاب رؤوس الاموال".