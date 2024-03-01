القبض على عصابة سرقة "كابلات كهربائية" في جبل لبنان

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات دوريّاتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عملياتهم في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان".



وأردف البلاغ، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشّعبة الى تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من: م. ف. (من مواليد عام 1995، سوري)، أ. م. (من مواليد عام 1995، سوري)، ع. ح. (من مواليد عام 2001، سوري).



وتابع، "بتاريخ 22-2-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل والثّاني في محلّة برج حمود. وبالتّزامن تم توقيف الثّالث في محلّة الصالومي".

ولفت الى انه "بالّتحقيق معهم، اعترف الأوّل والثّاني بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من خمس عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان في مناطق الحازميّة، سدّ البوشريّة، الدّورة وجسر الباشا. وأنّهما كانا يبيعان المسروقات للثّالث الذي يعمل في "بؤرة للخردة" في محلّة الصالومي، وقد اعترف الأخير أيضاً بما نُسب إليه".



وختم، "تم ختم "بؤرة الخردة" بالشّمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".