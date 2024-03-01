نائب الرئيس التيار، مارتين نجم كتيلي بحثت الأوضاع مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الحوار

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استقبلت نائب الرئيس للشؤون السياسية في التيار الوطني الخر مارتين نجم كتيلي، بحضور النائبة ندى بستاني والسيد داني الغفري، أعضاء المكتب السياسي لحزب الحوار المنتخبين حديثاً، السفير بسام النعماني، والدكتور دريد عويدات، والدكتور روجيه الشويري، في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، وذلك بتكليف من رئيس حزب "الحوار" النائب فؤاد مخزومي.

وكان تأكيد على ضرورة سد الفراغ الدستوري بغياب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، خاصة في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد والمنطقة. كما تم التداول في زيارة الوفد النيابي إلى لندن برئاسة النائب المخزومي والذي شاركت فيه النائبة بستاني، وتطرّق الحديث إلى الخبرات المتبادلة على صعيد العمل الحزبي.