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وزير الدفاع يرد على الأكاذيب!

1
MARCH
2024
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الاتي :
في اطار الحملات المبرمجة المعروفة المصدر للنيل من وزير الدفاع الوطني وتشويه قراراته ومواقفه ، يتم التداول في بعض وسائل الاعلام بمعلومات مغلوطة وملتبسة حول نتائج مباراة التطوع في الكلية الحربية ويتم تحميل وزير الدفاع الوطني مسؤولية التأخير في اعلانها ما احدث ارباكاً في صفوف الطلاب الذين اشتركوا في هذه المباراة .
ان وزير الدفاع الوطني ، وبهدف وضع حد للاكاذيب التي تُسرب يوضح ما يأتي :
اولا : بلغ عدد الذين اجتازوا كل مراحل مباراة التطوع نحو ٨٠٠ مرشح اظهرت النتائج التي رُفعت الى وزير الدفاع الوطني قبول نحو ١٢٠ منهم فقط .
ثانياً : تبين لوزير الدفاع ان النتائج لم تراع كلها المعايير والاسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً في الجيش اللبناني خصوصاً وفي المؤسسات الامنية الاخرى عموما ، سواء لجهة المستوى العلمي او الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميز به دائما من قدرات تؤهله لتولي مهمات عسكرية على مستوى الوطن .
ثالثاً : بهدف المحافظة على المستويات العلمية والمعنوية التي تميّز طلاب الكلية الحربية ، طلب وزير الدفاع الوطني من قائد الجيش اعادة النظر في هذه النتائج كي تأتلف مع المعايير المطلوبة والتي لا يجوز التساهل بها لاي سبب كان ، وقدم الوزير اقتراحات عدة تصحح الخلل الحاصل في النتائج وتعيد الى الدورة العتيدة ما يحفظ للكلية الحربية تميزها . وسوف يتابع وزير الدفاع الوطني البحث مع قائد الجيش للوصول الى نتائج عملية تستند الى الاعتبارات المشار اليها اعلاه .
ان وزير الدفاع الوطني اذ يتفهم قلق الطلاب المعنيين بدورة التطوع هذه ، يدعوهم الى عدم الاخذ بالحملات المشبوهة التي اطلت من جديد ، ويؤكد لهم ان الكلمة الفصل في ما خص مباراة التطوع ، تبقى للكفاءة والمستوى العلمي والمعنوي التي يجب ان تتوافر في طلاب الكلية الحربية ، مصنع الرجال .

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