سليم عون: المطلوب من "الحزب" التخلي عن الشروط المسبقة في الحوار...

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دعا النائب سليم عون إلى "ضرورة انطلاق الحوار الرئاسي على قاعدة التفاهم الداخلي على شكل المرحلة المقبلة وصولاً الى تشكيل حكومة جديدة".

وأشار عون في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، إلى أنه "ليس مطلوباً من حزب الله التخلي عن المرشح سليمان فرنجية بل الذهاب إلى حوار من دون شروط مسبقة بنيّة الاستعداد للتوصل إلى نتيجة".

وقال: "إن التيار الوطني الحر يدعم الخيار الآخر، مع وجود العديد من الأسماء المطروحة لسدة الرئاسة". وأعلن: "اذا لم نتفق على اسم واحد يمكن ان نذهب الى البرلمان بسلة أسماء وننتخب من بينها رئيساً".

وإذ لا يرى "أي تقدم في تحرك اللجنة الخماسية"، لم يتوقع "نتيجة" من حراك تكتل الاعتدال الوطني، واضعاً إياه في خانة "تعبئة الوقت".

وأسف "لانتظار البعض تسوية في المنطقة او تحسيناً للظروف ليبني على الشيء مقتضاه". وقال: "ما زلنا قاصرين في الممارسة السياسية".