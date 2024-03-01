عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 آذار 2024

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الأخبار: غزة: مقتَلة الجوعى

واشنطن تُطيح قمة باريس لدعم الجيش

الدولة تصفي القطاع العام

النهار: اهتزاز الرهانات على تمدّد "الهدنة" إلى الجنوب



الجمهورية: الخماسية تتحرك وهوكشتاين آتٍ

مخاض "اليوم التالي" في لبنان



اللواء: عودة ساخنة لهوكشتاين.. وميقاتي يراهن على «تفاهم غزة»

سفراء الخماسية في السراي اليوم.. ومحطة حاسمة «للإعتدال» مع كتلة الحزب الإثنين



اللواء: ميقاتي يتوقّع قرب عودة هوكشتاين وغارات مكثّفة على "الحزب" في سوريا

واشنطن: أي اتفاق مع لبنان لن يمنع توغلاً برّياً إسرائيلياً



البناء: حردان في الأول من آذار: القضية القومية هي بوصلة القوميين الاجتماعيين 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح في مذبحة الطحين نتنياهو خائف من الانتخابات… وبايدن قلق من التراجع السيد الحوثي: مفاجآت تفوق تصوّرات العدو والصديق



l'orient le jour: Mikati : Un cessez-le-feu à Gaza, possible la semaine prochaine, déclencherait les pourparlers sur le Liban