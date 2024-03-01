أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 آذار 2024

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الأخبار: علم وخبر

استياء سعودي من «مشايخ بيت الوسط»

أثارت زيارة عدد من مشايخ دار الفتوى للرئيس سعد الحريري، خلال زيارته البيروتية الأخيرة، حفيظة المملكة العربيّة السعودية. وأكّد بعض هؤلاء أنهم تلقّوا عتباً مباشراً، فيما تحدّث آخرون عن تأخير معاملات سفرهم إلى الأراضي المقدّسة في السفارة السعودية. وأكدت المصادر أنّ مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان تلقّى رسالة استياء من مسؤولي السفارة باعتباره مسؤولاً عن تنظيم زيارة المشايخ إلى بيت الوسط.

تكاسل قضائي في ملاحقة ملفات فساد

نذ أكثر من عام ونصف عام، لم تصدر قرارات أو أحكام في 21 ملفاً تنظر فيها الهيئات الرقابية والقضاء، تتعلق بوزارة الزراعة وما يدور في أروقتها وبين مصالحها من تجاوزات. الملفات حوّلها وزير الزراعة عباس الحاج حسن تباعاً، بين آب 2022 و12 شباط الماضي، إلى كلٍّ من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية للتحقيق فيها، أحدها حول شبهات بقيام موظفَين من الوزارة، في مرفأي بيروت وطرابلس، بتزوير تواقيع وتقاضي رشىً، وشكوى تتعلق بصيدلية في منطقة الأوزاعي تبيع أدوية بيطرية من دون ترخيص، وأخرى ترتبط بتأخّر موظفين في إنجاز معاملات. وأحد الملفات التي تنظر فيها النيابة العامة المالية يدور حول شبهات فسادٍ وسرقة بعد إصدار فواتير صيانة ومحروقات وتأمين لآليات تابعة للوزارة، هي في الأساس خارج الخدمة. كما يتعلّق أحد الملفات بشكوى الوزارة من «تأخّر مصلحة الأبحاث الزراعية في إتمام مناقصات القمح، والتأخر في إصدار نتائج فحوصات الأسمدة والأدوية، ما يلحق ضرراً بالشركات المستوردة».

«رئيس» بلدية بالقوة

رغم توصية الدائرة الحقوقية في وزارة الداخلية بحقّ أمين بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ سيزار جبارة، نجل رئيس البلدية المستقيل أنطوان جبارة، لا يزال جبارة الابن يدير البلدية ويسيّر المعاملات فيها، وسط انقسام في صفوف الموظفين بين من لا يزال يتعاون معه، ومن يرفض ذلك. ويجري ذلك بمعرفة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الذي تصله معاملات البلدية عبر وسيط (هو مستشاره) ويوقّعها. وعندما يُسأل مكاوي عن سبب عدم عزل جبارة المخالف لنظام الموظفين ولكل شروط التعيين المحددة من قبل مجلس الخدمة المدنية، يرمي المسؤولية على وزير الداخلية بسام المولوي، فيما يؤكد الأخير أنه أصدر توصية للمحافظ يعطيه فيها حق التصرف بما يراه مناسباً!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا



حصل موقع إعلاميّ على صور زيارات عدد من نواب من جماعة 14 آذار ونواب التغيير خلال فترة ما قبل الانتخابات في زيارات لقيادات حزب الله طلباً للدعم الانتخابي مقابل وعود سياسية بالتعاون وفق عروض تتصل بالموقف من المقاومة وسلاحها. ومع الصور توجد رسائل نصيّة من البعض لمسؤولين في الحزب بالاتجاه ذاته. وهؤلاء اليوم يتحدّثون عن حزب الله كطرف هامشيّ وينكرون وزنه التمثيليّ بل وحجمه المؤثر في المعادلات، ويتطاول بعضهم على رموز الحزب الذي يتمسّك بعدم الردّ على هؤلاء.



كواليس

توقفت مصادر إعلاميّة أمام اقتطاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفقرة من استطلاع الرأي الذي أجري في أميركا بالتعاون بين شركة هاريس وجامعة هارفرد يقول إن 80 % من الأميركيين يؤيدون «إسرائيل» وكأن هناك تحوّلاً في الرأي العام لصالح «إسرائيل». والسؤال موجّه لصالح «إسرائيل» ومكرّر في خمسة استطلاعات رأي منذ طوفان الأقصى. ويقول «في صف مَن تقف «إسرائيل» أو حماس؟». والجواب «إسرائيل» 80 – 84% لكن هناك أيضاً في الاستطلاعات الخمسة تأكيد من 48 – 51% من الشباب الأميركي على تأييد زوال «إسرائيل»، وهناك أيضاً 60 -63 % من الأميركيين يؤيدون وقف النار.





اللواء: أسرار

غمز

يتجه تكتل مسيحي الى رفض أي لقاء يشتمُّ منه طلب سحب مرشحه من السباق الرئاسي.

همس

تحاول دولة كبرى استعادة دبلوماسية تخصُّها، بالتفاوض تحت النار، لتحقيق أهداف بعيدة، بلا قتال..





لغز

لم يُعرف بعد ما إذا مرسوم ترفيع وتعيين أحد الضباط رئيساً للأركان ليقوم بدوره في حال غياب قائد الجيش صدر أو سيصدر!

نداء الوطن: خفايا

علم أنّ الزيارة المتزامنة لأمنيين بارزين، يوناني وقبرصي، لبيروت هي للبحث مع أمنيين لبنانيين في «مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، وملف ترسيم الحدود البحرية». وكان الجواب اللبناني على طلب الترسيم ان البت النهائي فيه يقتضي وجود رئيس للجمهورية.

تبيّن أنّ موازنة العام 2024 لم تنصّ على أيّ مواد ترعى عملية إصلاح الإدارة ودمج وإلغاء بعض المؤسسات العامة، ما يوحي باستمرار مفاعيل السياسات القائمة على حشو القطاع العام.

علم أنّ مرجعاً حكومياً سابقاً التقى بعيداً عن الإعلام ممثلين عن الثنائي الشيعي في لقاء خصّص لتقييم شكل وتجربة تشكيل الحكومات بدءاً بالعام 2018.