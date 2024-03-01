بانتظار زيارة هوكشتين؟

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الأخبار: توقّفت حركة الموفدين الغربيين إلى لبنان بعدَ أن اقتنع الجميع باستحالة فصل جبهة الجنوب عن ما يحصل في غزة، وعدم إمكانية التوصل إلى أي اتفاق بشأن لبنان قبل توقف العدوان على القطاع.

وفيما تتركّز الأنظار على المفاوضات الجارية حول هدنة في غزة، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أن «المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين سيزور لبنان قريباً»، حيث إن «هناك حديثاً جديّاً قد يكون مطلع الأسبوع المقبل عن وقف العمليات العسكرية في غزة تحت مسمى تفاهم رمضان».

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة إن «زيارة المبعوث الأميركي للبنان غير مؤكّدة ولا يوجد موعد محدّد لا قريب ولا بعيد. الأمر كله مربوط بالهدنة في غزة، فإذا لم تتحقّق فهوكشتين لن يزور لبنان».