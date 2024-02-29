بشرى ميقاتي: الهدنة آتية وهوكستين عائد

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

على رغم تراجع الرئيس الاميركي عن موعد الاثنين الذي سبق وحدده لسريان هدنة غزة، ولاسيما بعد الجريمة الاسرائيلية الجديدة اليوم، يبدو واضحا ان المنحى العام متجه نحو تفاهم رمضاني معين، اعرب نجيب ميقاتي عن تفاؤله في شأنه اليوم، معلناً ثقته بأن حزب الله سيوقف النار اذا التزمت اسرائيل، وكاشفاً عن زيارة قريبة يقوم بها لبيروت آموس هوكستين، علماً ان الجيش حسم اليوم امر الفيديو المرتبط بأنفاق جبيل وكسروان، جازماً أنها منشآت مدنية تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فقط لا غير.

اما في الملفات المحلية، فاعتراض جزئي من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين على الترقيعة الحكومية الجديدة في شأن الرواتب، على قاعدة فك الاضراب ووقف الاعتراضات ومنح الحكومة الميقاتية مهلة جديدة لتصحيح الاخطاء.

وعلى المستوى الرئاسي، وبعدما أصيبت مبادرة كتلة الاعتدال امس بنكسة كبيرة بعد تبلغها من طوني فرنجية التمسك بترشيح والده وعدم النزول الى مجلس النواب تفاديا لما وصفه بالأفخاخ، سدد نبيه بري اليها ضربة قوية اليوم من خلال حديثه عن جلسات رئاسية متتالية لا جلسة مفتوحة، وبشرط التوافق المسبق لتأمين الثلثين، علماً ان طرح الكتلة الشمالية ينطلق من جلسة تشاورية واحدة تليها جلسة مفتوحة واحدة ينتج عنها رئيس.

وفيما نفت اوساط رئيس المجلس النيابي عبر الاوتيفي ان يكون الاخير انقلب على المبادرة، معتبراً ان كلامه اليوم يصب في مصلحتها، جزمت مصادر حزبية في 8 آذار للأوتيفي ايضاً أن المبادرة غير جدية، وان ما قاله بري اليوم واضح لمن يفهم في السياسة.