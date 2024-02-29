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وفاة والدة الفنان فادي ابراهيم .. دون أن تعلم أنه توفي قبلها بيومين!

29
FEBRUARY
2024
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الإمارات اليوم-

 توفيت مساء أمس الأربعاء والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الذي فارق الحياة صباح الاثنين الماضي، دون أن تعلم أنه سبقها بيومين إلى العالم الآخر.

الأم الحاصلة على الجنسية الأسترالية، نولا سعيد معروف، فارقت الحياة بأزمة قلبية داهمتها أثناء قدوم بناتها للاطمئنان عليها في المستشفى الذي نقلوها إليه الثلاثاء، واليوم الخميس سيتم دفنها وابنها في مدفن للطائفة الإنجيلية في بيروت، بحسب مواقع إخبارية لبنانية.

وكان ذوو الأم التي توفيت عن 97 سنة، أخفوا عنها خبر وفاة ابنها، نظرا لحالتها الصحية السيئة، ونقلوها إلى المستشفى بعد تعرضها لجلطة داخل المنزل، وبعد تقديم العزاء بنجلها علموا بخبر وفاتها. أما ابنها، فكان تعرض لنزيف دماغي بسبب جلطات متتالية، بعد فترة علاج طويلة تضمنت عملية بتر أطراف بسبب مرض السكري.

يذكر أن فادي إبراهيم شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، ونالت إعجاب محبيه، منها الأمين والمأمون، وأسمهان، والبوابة الثانية، أما آخر أعماله فكان عبر مشاركته في مسلسل الزمن الضائع، الذي عُرض سنة 2022.

إلا أن شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل "العاصفة تهب مرتين" بدور نادر صباغ، وبعدها توالت أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما، وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986.

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