غسان خوري يتواصل مع وزير الأشغال لإقفال "حفرة" المكلس

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أوضح نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية غسان خوري: "تواصلنا اليوم مع وزارة الأشغال العامة ومكتب معالي الوزير علي حمية للعمل سريعاً على معالجة الجورة الكبيرة يلي مسكرة نصف مسلك طريق المكلس نزولاً، ويلي عم تشكل خطر على المواطنين وعجقة سير لا تحتمل!"

وتابع خوري: "وعدونا المعنيين بمعالجة الموضوع بأسرع وقت وبالطرق اللازمة.

مش أول مرة منحكي عن معاناة أهالي المتن الشمالي جراء استلشاء الدولة بمنطقة بتشكل محور أساسي سكني وصناعي وتجاري.

وقال: "طريق المكلس مدخل المتن الشمالي، بتسلكها آلاف السيارات يومياً، متروكة بلا إنارة وتزفيت وأبسط مقومات الأمان، ومع كل شتوى بتصير نهر جارف بياخد معه كل شي!



المواطنين علقانين بسياراتهم صبح ومسا، ليوصلوا إلى اشغالهم او منازلهم، والسلطات المحلية المعنية غايبة عن السمع، متل العادة ما بتعالج، ومختبأة وراء أعذار ما بقى مقبولة".