اجتماع عمل بين السيدة كلودين عون والوزير د. عباس الحاج حسن

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زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن في الوزارة، واستعرضت معه أبرز النشاطات التي تنفّذها والتقارير التي تعدّها الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وبحثت السيدة عون مع الوزير الحاج حسن سبل تفعيل التعاون بين الهيئة والوزارة بهدف تسهيل عملية مسح المشاريع التي تنفذّها الوزارة والتي تستهدف الفتيات والنساء، لتضمين هذه البيانات في التقارير الدولية التي تعدّها الهيئة ومنها المراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وفي مختلف التقارير التي يتم الاستناد إليها لوضع الترتيب العالمي للدول بحسب المؤشرات الدولية.