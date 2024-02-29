living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شابة لبنانية تصبح متحدثة باسم حلف الناتو.. وهذه سيرتها المهنية

29
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عيّن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الشابة فرح دخل الله، وهي لبنانية-بريطانية، متحدثة رسمية باسم الحلف.
 
وستتولى دخل الله مهامها ابتداءً من شهر مارس/آذار المقبل، بحسب ما جاء على موقع حلف الناتو.
 
ورحّب ستولتنبرغ بدخل الله، قائلاً: "أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفتها المتحدثة الرسمية المقبلة لحلف شمال الأطلسي".
 
وتابع: "في عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".
 
يذكر أن دخل الله تتمتع بخبرة واسعة النطاق في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات الإعلامية.
 
وهي تخلف أوانا لونجيسكو، التي شغلت منصب المتحدث الرسمي للناتو من 2010 إلى 2023.
 
وتابعت دخل الله تعليمها الأساسي في لبنان، ونالت عام 2004 شهادة جامعية في الفنون السمعية والبصرية من جامعة القديس يوسف في بيروت .ثم أكملت تعليمها في لندن وحصلت عام 2005 على ماجستير في الإعلام والتواصل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. كما نالت شهادة ماجستير ثانية في العلاقات الدولية من جامعة كمبردج سنة 2009.
 
وبحسب حسابها على موقع "لينكد إن"، تبدو مسيرة دخل الله المهنية غنية بالخبرات المتراكمة.
 
وعملت دخل الله كصحافية وحصلت على خبرة لأكثر من ثلاث سنوات في وكالة رويترز للأنباء. ومن ثم عملت في قسم الإعلام بالأمم المتحدة، ضمن مكتب المفوض ‏السامي لشؤون اللاجئين في دمشق. وفي عام 2010، عملت في قسم الاتصال بمنظمة العمل الدولية لمدة 4 سنوات تقريباً.
 
بعد ذلك، اتجهت دخل الله لشغل منصب المتحدثة باللغة العربية لوزارة الخارجية ‏والكومنولث في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016.‏ ونوّعت خبرتها المهنية بين عامي 2016 و2017 مع وكالات تابعة للأمم المتحدة، أيضاً في قسم الإعلام والتواصل، لتشغل منصب مديرة الاتصالات في منظمة الصحة ‏العالمية بين عامي 2017 و2021.‏
 
وفي عامي 2022 و2023، عملت دخل الله مديرة للعلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط ‏وأفريقيا في شركة أسترازينكا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   