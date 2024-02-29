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تحضروا.. منخفض جويّ عالي الفعالية يستمر لأيام عديدة!

29
FEBRUARY
2024
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يسيطر طقس مستقر كليًا ودافئ على لبنان، نهارًا ويستمر لغاية عصر السبت. ويتأثر لبنان بمنخفض جويّ، بين ليل السبت والاثنين. ويتحول الطقس إلى ممطر بغزارة أحيانًا، صباح الأحد وقبل ظهره. وتتدنى درجات الحرارة والثلوج على الجبال العالية. من جهة أخرى، قد يتعرض لبنان، بعد ظهر الاربعاء المقبل، لمنخفض جويّ عالي الفعالية ويستمر لأيام عديدة. ويحمل معه أمطارًا غزيرة ورياحًا وثلوجًا قد تتدنى تحت عتبة الـ١٥٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٧ بقاعًا وبين ٧ و ١٥ على الـ١٠٠٠
٢- الجوّ: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة:
مستقر مشمس يتخلل الجو بعض السحب العالية ورطوبة منخفضة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٩ بقاعًا وبين ٧ و ١٧ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت:
مستقر ومشمس إجمالًا نهارًا يتحول مساء إلى غير مستقر وممطر تشتد الامطار منتصف ليل السبت وقبل ظهر الاحد وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ ساحلًا وبين ٣ و ١٩ بقاعًا وبين ٧ و ١٧ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.

 

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