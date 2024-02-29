60 مظروفاً من المخدّرات... توقيف سوريين في بعبدا

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "بعد الرصد والتقصّي، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب بعبدا، السوريَّين (أ.م.) و(س. أ.) في محلّة الجندولين - قضاء بعبدا".



وأضاف البيان، "رغم محاولتهما الفرار باستخدام درّاجة ناريّة، وعند تفتيشهما، تمّ العثور على 60 مظروفاً من المخدّرات بأنواعٍ مختلفة، وقد تبيّن أنّ (أ.م.) دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً، فيما (س.أ) إقامته منتهية الصلاحية".



وختمت، "بعد الاستماع إلى إفادة الموقوفَين، تمّ تسليمهما مع المضبوطات والدرّاجة الناريّة إلى القضاء المختصّ".