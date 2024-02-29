الوضع جنوباً.. رشقات رشاشة وطيران استطلاعي

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حلق الطيران الحربي المعادي صباحا في سماء الجنوب، في حين استمر تحليق الطيران الاستطلاعي ليلا وحتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وسط استمرار اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب.

كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للبلدة.

وكان الطيران المعادي أغار ليلا على ثلاث دفعات على المناطق الواقعة بين بلدة كفرا وصديقين حيث استهدف عددا من المنازل، ما ادى الى ارتقاء شهيدين من بلدة كفرا هما: حسين علي حمدان وزوجته منار احمد عبادي، صاحبا المنزل المستهدف كما جرح اكثر من 14 مدنيا نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور.

كما ادى القصف المعادي الى الحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

يذكر ان هذه هي الغارة الثالثة التي تتعرض لها بلدة صديقين خلال يومين، وتستهدف فيها منازل في عمق البلدة.

وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل على اطراف بلدة الزلوطية، واقتصرت الاضرار على الماديات.