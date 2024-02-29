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هجوم بالصواريخ والمسيّرات على قاعدة الاحتلال الأميركي في ريف دير الزور

29
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: تعرضت أمس، قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في حقل «العمر» النفطي في ريف محافظة دير الزور الشرقي لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، فيما هاجمت طائرات الاحتلال الأميركي القوات الرديفة للجيش العربي السوري المنتشرة في المحافظة.

 

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر قوله: إن «خمسة صواريخ أطلقت على القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، وأصابت الجزء الجنوبي منها»، مؤكداً أن القاعدة تعرضت أيضاً لهجوم بمسيرة.

 

وأوضح المصدر، أنه «رداً على قصف القاعدة، اعتدت طائرات الاحتلال الأميركي على القوات الرديفة للجيش في دير الزور.

 

قناة «الميادين» من جهتها نقلت عن مصادر تأكيدها أن مدفعية ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا، اعتدت بالقصف على عدد من المواقع التابعة للقوات الرديفة للجيش العربي السوري في بادية الميادين شرق دير الزور.

 

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، تتعرض قواعد الاحتلال الأميركي غير الشرعية المنتشرة في سورية والعراق لهجمات بالصواريخ والمسيرات على يد المقاومة العراقية على خلفية دعم أميركا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

الوطن السورية
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