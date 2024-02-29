عناوين الصحف ليوم الخميس 29 شباط 2024

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الأخبار: فِخاخ المفاوضات: المقاومة تتريّث

ترقيع رواتب القطاع العام

"امر اليوم" نفّس التحركات والعسكر ترك وحيدًا

نداء الوطن: كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%



اللواء: إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام

إعداد قطري - فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها

البناء: ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة / سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين / استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير /

النهار: الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام





l'orient le jour: Paris affiche son harmonie avec Doha sur le dossier libanais