اجتماع فاشل بين كتلة الاعتدال… وفرنجية؟

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هدنة غزة هبّة باردة… هبّة ساخنة. فبعد تشاؤم نهار امس، حملت ساعات الليل موجة تفاؤل جديدة، اطلقها الرئيس الاميركي جو بايدن الذي جزم ان اسرائيل وافقت على وقف النار في القطاع خلال رمضان لتبادل الاسرى.

وفي هذا السياق، وفي موازاة معلومات عن استضافة موسكو مفاوضات بين فتح وحماس للبحث في المرحلة الجديدة، اعتبر وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي ان الحركة تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف حكومي يضمها، لأنه سيتعرض للمقاطعة. وأوضح خلال مؤتمر صحافي في جنيف ان الحكومة التي يتم البحث فيها ترتكز على خبراء يمكنهم نقل البلاد برمّتها إلى مرحلة انتقالية.

والى جنوب لبنان، حيث من غير الواضح مدى تأثر التصعيد بالهدنة المحتملة في القطاع، علما ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية كرر تأييد اسرائيل لحل ديبلوماسي مع لبنان. اما محليا، فلا عنوان سوى الضياع، سواء على مستوى الجلسات الحكومية الساقطة بالدستور والفاشلة في التوصل الى اي حلول جذرية، او بالمبادرات الرئاسية الايجابية شكلاً، والتي يطرح اللبنانيون اسئلة كثيرة حول مصيرها من ناحية المضمون.

فعلى عكس كل جولاتها السابقة، لم تخرج كتلة الإعتدال الوطني بجو إيجابي بعد لقاء التكتل الوطني المستقل الذي يرشح سليمان فرنجية في عمارة شلهوب، حيث بدا وفق ما اشارت اليه مصادر مشاركة للأوتيفي، أن النقاش كان أصعب من الأفرقاء الآخرين، في ظل التمسك الواضح لنواب التكتل المذكور بمرشحهم الرئاسي، قاطعين الطريق على أي شروط مسبقة للمشاركة في جلسة انتخاب رئاسي. مع الاشارة الى بيان فرنسي قطري صدر اثر لقاء الرئيس الفرنسي بأمير قطر، شدد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.