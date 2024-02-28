بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة... كيف اصبحت الرواتب؟

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أقرّ مجلس الوزراء زيادات جاءت على الشكل التالي:

- يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

- يعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

- يعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

- مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة

- بدل حضور يومي للموظفين بين 8 - 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب

- كلفة الرواتب شهريا 10.700 الف مليار ليرة.

- الكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.