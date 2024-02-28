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"نرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي"... ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: نجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته!

28
FEBRUARY
2024
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.


وقال ميقاتي "نُجدّد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة".

وتابع في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع".

وتمنّى ميقاتي أنّ "تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن".

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