"بالاسلحة الصاروخية"... استهدافات بالجملة للمقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
ايضا استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.