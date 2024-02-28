بوصعب استقبل وفداً من لجنة اهالي شهداء المرفأ... وهذا ما وعدهم به

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم مستشار الأمن القومي

مدير جهاز المخابرات القبرصية السيد تاسوس تزيونيس ترافقه سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل السيد بانايوتيس كومناس استكمالاً للزيارة الاولى حيث تم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين بما فيها ازمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الى قبرص حيث اكد بوصعب ان لبنان يعاني ايضاً من هذه الازمة وعليه يجب حث المجتمع الدولي على ايجاد حلول جذرية في هذا الشأن . كما استقبل بو صعب وفداً من لجنة اهالي شهداء المرفأ برافقه الوزير السابق كميل ابو سليمان حيث طالبوا نائب رئيس مجلس النواب بان اي حل سياسي يجب ان يتضمن حل لملف انفجار المرفأ وقد وعد بو صعب بان يكون الى جانبهم في كل الاوقات .