بو صعب التقى مدير جهاز المخابرات القبرصية: لبنان مثل قبرص يعاني ايضاً من هذه الازمة

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس استكمالاً للزيارة الاولى حيث تم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين بما فيها ازمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الى قبرص.



وأكد بوصعب ان “لبنان يعاني ايضاً من هذه الازمة وعليه يجب حث المجتمع الدولي على ايجاد حلول جذرية في هذا الشأن”.



كما استقبل بو صعب وفداً من لجنة اهالي شهداء المرفأ يرافقه الوزير السابق كميل ابو سليمان حيث طالبوا نائب رئيس مجلس النواب بان اي حل سياسي يجب ان يتضمن حل لملف انفجار المرفأ، وقد وعد بو صعب بان يكون الى جانبهم في كل الاوقات.



