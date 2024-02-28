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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

غزّة في الانتخابات الرئاسية الاميركية!! أمس كانت الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان لإختيار مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري… في إحصاء ٥٠٪ من الديمقراطيين الذين صوتوا، تبيّن بأنّ ١٣٪ منهم تمنّعوا عن التصويت للرئيس بايدن إحتجاجاً على موقفه من رفض وقف الحرب في غزة، مما قد يجعل إنتصاره صعباً على ترامب في تلك الولاية خلال الانتخابات القادمة!!! ووجّهت مجموعات سياسية من تلك الولاية تحذيراً واضحاً لبايدن بأنها لن تدعمه مستقبلاً ما لم يغيّر موقفه من الحرب على غزّة… وسائل الإعلام الاميركية إعتبرت أنّ عدوى مقاطعة بايدن بسبب غزّة مرجّحة لأن تنتقل من ديترويت إلى ولايات أميركية أخرى… المغزى، الذين هُم على بُعد آلاف الكيلومترات من غزّة ناصروها وتأثروا بمجازرها ويضغطون لإنقاذ أهلها في الشوارع والانتخابات، بمن فيهم ضابط اميركي أحرق نفسه أمس وهو ينادي فلسطين حُرّة، فكيف بنا نحن هنا في المنطقة على بُعْد خًطوات من غزّة، وبيننا من يقول: شو خصّنا بما يجري في غزّة!!!