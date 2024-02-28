اليكم جديد "نفق ضهر البيدر"...!

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في السرايا، في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

بعد الاجتماع قال حمية:" عرضنا عددا من المواضيع المتعلقة بوزارة الاشغال ، ووضعت دولته في صورة مشاركتنا في اجتماعات الامم المتحدة التي عقدت في جنيف والنقاط التي جرى بحثها ."

اضاف:" خلال الاجتماع عرضنا المشروع القديم الجديد وهو طريق بيروت البقاع "نفق ضهر البيدر"، وهذا مشروع حيوي واساسي.

وعلى الرغم من القرارات الوزارية التي كانت اتخذت والقوانين التي صدرت عن مجلس النواب، لم تجر اي دراسة علمية او دراسة بالجدوى التقنية والجيولوجية لكي تستطيع الدولة تحديد كلفة هذا المشروع لما يشكله من امتداد حيوي واستراتيجي للمرافىء البحرية اللبنانية مع وجود لبنان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وصولا الى العالم العربي.

تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لما يشكله من اهمية على الصعد كافة."

وقال: "اما بالنسبة الى الطرقات والاوتوسترادات الدولية، فهناك اتوستراد شكا وبعض الاجزاء من طريق الجنوب ، وضهر البيدر هذا الموضوع سيكون على سلم اولويات وزارة الاشغال بالنسبة الى الصيانة، على الرغم من الموازنات الضئيلة، لكن الأولوية هي لسلامة ارواح المواطنين.

وإستقبل رئيس الحكومة على التوالي النواب السادة أحمد الخير، غادة ايوب ونعمت افرام.