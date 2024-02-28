أبي رميا: ليس لدينا ترف النكد السياسي... والخارطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت

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اكد النائب سيمون ابي رميا ان التيار الوطني الحر يتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدي ومع كل مبادرة يمكن ان تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه وقال لبرنامج "بدبلوماسية" عبر شاشة الotv :"نحن مع اي حوار جدي يوصلنا الى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي بالتزام كل الكتل بتأمين النصاب وعدم تطييره في جلسات متتالية وصولا الى انتخاب رئيس واذا تمُ التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً".

ورأى ابي رميا ان استقرار لبنان وازدهاره مسؤولية لبنانية قبل ان تكون خارجية خاصة في المحطات المفصلية والمحورية. وردا على سؤال حول المساعي الفرنسية لحلحلة الملف الرئاسي قال ابي رميا:" ان الجهد لانتخاب رئيس يجب ان يكون جهدا داخليا دائما. والمرتجى هو التعاطي بإيجابية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية."

وشرح ابي رميا ان لفرنسا مقاربات جديدة والخارطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت إذ لم يعد الملف الرئاسي من الاولويات، الأولوية اليوم لموضوع الجنوب والجهد الدولي يصب على عدم توسعة ساحة الحرب. ان العناوين الاساسية للحراك الفرنسي تتمثل في تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في المنطقة والمقترحات الفرنسية تشدد على تطبيق ال1701 وهذا يتناغم مع المنطق الدولي ومصلحة لبنان حيث ان تطبيق القرار 1701 يستوجب على اسرائيل وقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للحدود اللبنانية براً وجواً وبحراً.

وقال:"يجب الحصول على ضمانات واجوبة واضحة من اسرائيل بإيقاف الاعتداءات والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة. ان الكرة في ملعب الإسرائيليين للالتزام بالقرار 1701 وليس في ملعب اللبنانيين. "

وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحzب الله على ضوء التباين من المعركة مع اسرائيل قال ابي رميا:"التفاهم مع الحzب لا يعني زواجًا مارونيًا إنما هو اتفاق على عشرة بنود. اما القضية الفلسطينية هي قضية وجدانية بالنسبة لنا وقصة مبدئية مركزية لكن لها علاقة بكل الدول العربية وليس فقط لبنان، لذا مبدأ وحدة الساحات يعني انخراط كل الدول العربية في هذه المعركة وليس فقط لبنان. كما انه ليس من المسموح الغوص في مغامرات غير محسوبة تؤدي إلى حرب تدميرية". وامل ابي رميا بالتحلي بالوعي في التعاطي بهذا الموضوع في ظل الازمات التي يعيشها لبنان الذي لا يحتمل حربًا.

لكن من جهة اخرى اوضح ابي رميا أنه اذا كانت هناك مسائل خلافية مع حzب الله فهذا لا يعني "طلاقًا" والتواصل دائم مع الحzب خاصة بين النواب الذين يلتقون بشكل دائم وعفوي في مجلس النواب داعيًا الى البحث الدائم عن القواسم المشتركة ليس فقط مع الحzب انما مع مختلف القوى.

وختم ابي رميا قائلا:":وسط الوضع الاقتصادي المزري والهجرة ونزيف الأدمغة ووطأة النزوح السوري الذي حملناه في جولتنا الخارجية في بروكسيل مع الوفد النيابي اللبناني، ليس لدينا ترف النكد السياسي والا نكون عندها نقوم بعملية انتحار جماعي. علينا ان نتحلى بالمسؤولية الوطنية ونعي الخطر الوجودي الذي يهدد المسيحيين ولبنان. وادعو الى ابعد من التفاهم انما الى التوافق الدائم لنقل البلد الى بر الأمان".