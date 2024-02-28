"القسام" تقصف من جنوب لبنان مستوطنات إسرائيلية!

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف من جنوب لبنان؛ لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر غيبور" و"ثكنة المطار في بيت هلل"، التابعة للجيش الإسرائيلي، شمال فلسطين المحتلة.



وقالت في بيان: "كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر غيبور " و"ثكنة المطار في بيت هلل" شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".



وأكد البيان ان العملية جاءت: "في سياق الرد على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".